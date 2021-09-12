今天是哈萨克斯坦家庭日

哈通社/努尔苏丹/9月12日 -- 今天（12日）是哈萨克斯坦家庭日。

2013年纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布每年的9月份第二个星期日为哈萨克斯坦家庭日。

每一个孩子首先通过家庭和父母认识世界，了解人与人的关系。家庭教育对儿童成长具有奠基作用，对人的社会化有着十分重要的意义。家庭是每一个人成长的摇篮，是个体社会化的最初摇篮。孩子首先通过家庭和父母认识世界，了解人与人的关系。有人说，家庭是一个«小国家»，这个«小国家»培育了一批又一批青少年步入社会。

今天，我国各地正在以不同的形式庆祝这一节日，通过举行各类庆祝活动，营造温馨、和谐、健康、文明及健康向上的家庭氛围，从而为今后的社会和谐提供长足动力。

许多荣获«模范家庭»称号的家庭也将在这一天得到各地政府的嘉奖。«模范家庭»全国大赛于 2013年在首任总统的倡议下成立。目的是加强家庭价值观，增加父母在养育子女方面的责任感，宣传哈族家庭的正面形象。

今年的大赛共评选出17个获奖家庭。今年，评选委员会共收到2768份参赛申请，其中68.7%来自农村家庭，31.3%来自城市家庭。

【编译：达娜】