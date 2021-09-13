政府总理会见多家德国企业代表

哈通社/努尔苏丹/9月13日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明13日同Svevind Energy GmbH、林德集团（Linde AG）、Redpath Deilmann Gmbh、西门子能源（Siemens Energy）、Goldbeck Solar GmbH、Saria SE & Co. KG、Becker Mining Systems等多家德国企业负责人，以及德国经济东部委员会领导层举行会面。

政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫、能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫、生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金执行主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫，以及哈萨克斯坦驻德国大使达吾然•卡热珀夫等人出席了会议。

会谈中，双方就可再生能源、天然气加工、农工综合体、机械工程、采矿和冶金领域合作项目的现状和前景问题进行了讨论。

总理指出，德国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴和主要投资者之一。 2005年以来，德国对哈经济的直接投资总额约为51亿美元。 2021年第一季度，这一数字同比增长72%，超6460万美元。

此外，2021年上半年，哈萨克斯坦与德国之间的双边贸易额同比增长26%，达12亿美元。现阶段，950多家德资企业在哈萨克斯坦开展业务，涉及能源、农工综合体、机械工程、建筑和物流等领域。

【编译：达娜】