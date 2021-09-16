托卡耶夫总统出席集安组织成员国元首峰会并发表讲话

哈通社/杜尚别/9月16日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统16日出席集体安全条约组织集体安全理事会会议。

会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

当天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（通过视频连接）、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬，以及集安组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎西出席会议。

会上，各国领导人就阿富汗局势、国际和地区安全问题交换了意见，并对该组织2021年的工作落实情况进行了总结，确定了未来的合作计划。

托卡耶夫总统在小范围会谈期间，谈到了哈萨克斯坦与各成员国之间在合作热点问题上的立场。

«在8月举行的集安组织集体安全理事会非例行会议期间，各国就阿富汗局势急剧变化带来的挑战和威胁进行了详细讨论。哈萨克斯坦支持各方在会上提出的建议和方案，并已准备好予以实施。我们认为，塔吉克斯坦方面提出的有关在联合参谋部下设立行动监察组的倡议非常及时，这对于组织成员国主管当局采取行动，以监测阿富汗局势是必要的。哈萨克斯坦支持成员国提出的有关查明和阻截国内恐怖主义活动，加强打击恐怖主义和极端主义思想传播的建议。我们认为，有必要为加强南部边境和塔吉克斯坦边境提供全面援助。»总统说。

总统表示，对成员国有关不接受阿富汗难民以及不允许在本国领土上部署外国军事基地的共同立场表示支持，同时还强调了人道主义援助和国际支持对阿富汗人民的重要性，并指出联合国阿富汗特派团的工作人员将暂时驻扎在阿拉木图。

托卡耶夫总统对阿富汗局势的升级表示关切。据他介绍，该国的社会经济形势正出现人道主义危机。

«我认为尽可能多地恢复与阿富汗的现有经贸、运输、物流和能源联系非常重要。我认为有必要继续密切关注新政府在制定阿富汗长期战略地位方面的活动。我们的主要方向将是联合国安理会作出的决定。哈萨克斯坦将对此表示全力支持。»总统说。

总统表示，哈萨克斯坦有意在联合国框架内与安理会常任理事国俄罗斯以及集安组织的其他伙伴国开展互动合作。

«我建议采取具体步骤，与阿富汗新当局进行协调和整合。阿富汗新政府履行关于防止恐怖主义向邻国和地区蔓延的承诺--是我们明确的优先事项。这同样适用于走私贩毒和非法移民，与它们作斗争需要所有利益相关者的共同努力。»总统说。

托卡耶夫还指出，世界地缘政治正出现积极变化。

«其中最重要的是俄罗斯和美国总统在日内瓦的会晤。 由此，两大核大国就保持战略平衡达成了重要共识。 在集体安全条约组织框架内，我们对俄美两国延长新削减战略武器条约表示支持。»总统说。

此外，哈萨克斯坦对会议期间通过的三项国际协议表示欢迎，其中包括提供司法和法律援助、为集安组织部队提供物资技术和医疗保障，以及集安组织维和活动协定。

对此，总统强调了这些文件的重要性，并表示将对这些协议的签署通过表示欢迎。

同时，托卡耶夫总统感谢俄方支持哈方提出的有关在联合国框架内设立国际生物安全机构的相关提议，并呼吁其他伙伴国支持哈萨克斯坦在联合国推动这一倡议。

讲话最后，托卡耶夫总统就塔吉克斯坦成功完成集安组织主席国任务向埃莫马利·拉赫蒙表示感谢，并表示愿意与新任轮值主席国亚美尼亚开展积极合作。

根据此次峰会结果，集安组织成员国元首通过了联合宣言。托卡耶夫总统称，这是伙伴国开展联合工作的重要方向，也是向国际社会发出的明确信号。

【编译：达娜】