新闻部长在塔什干会见乌国哈萨克文化中心代表

哈通社/塔什干/9月20日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃在塔什干与乌兹别克斯坦哈萨克文化中心的代表们举行了会晤。

会晤当中，阿依达·巴拉耶娃部长向与会人士们介绍了在哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2021年的新国情咨文当中，关于移徙政策的变化。部长指出，新的政策将更注重对回归历史祖国的血亲同胞们的适应性帮助等。

巴拉耶娃还表示，根据当前的移民政策，已经大幅简化了外籍哈萨克族同胞申请哈萨克斯坦国籍的手续程序。于此同时，外籍哈萨克族青年人申请在哈高等学府求学的相关手续要求也得到了简化。

会上，阿依达·巴拉耶娃强调了保护和传承哈萨克民族文化和语言的重要性。

需要指出的是，乌兹别克斯坦是保持着大型哈萨克文化-社会组织活动的国家之一，2020年在哈萨克斯坦新闻和社会发展部及外交部的支持下，该国塔什干市建立了«阿拜之家（Abai Uii）»文化中心。

当天同巴拉耶娃会见的人士主要是乌兹别克斯坦哈萨克侨民中的知名人士，包括共和国哈萨克民族文化中心主席玉森诺夫、社会科学院院士塞伊达诺夫等。

哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使馆对此次活动提供了协助。

【编译：木合塔尔·木拉提】