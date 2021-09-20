政府总理马明对西哈州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/9月20日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明20日对西哈州进行工作视察，并召开该地区社会经济发展问题工作会议，听取住房、基础设施和农工综合体项目落实报告。

会上，政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、西哈州州长哈里·耶斯哈利耶夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、能源部长马赫祖穆·穆尔扎哈利耶夫、国家经济部副部长阿利谢尔·阿布德哈德尔沃夫和财政部副部长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫就制定西哈州2021-2025年社会经济发展规划、西哈州当前的社会经济发展情况、基础设施建设和投资项目落实进展等相关工作进行了汇报。

政府总理还就西哈州天然气和化工业发展问题，同卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）、皇家壳牌、Nostrum Oil&Gas、ABS-Munai和其他国内外油气公司代表举行了会谈。

会谈中，与会者就我国油气领域吸引投资，以及建设石油加工厂和钾肥肥料生产厂等项目前景进行了讨论。

视察期间，政府总理听取乌拉尔市国际机场翻修工程工作报告，并到访西哈州水利工程和食品加工厂。

今年前8个月，西哈州建筑业产值达885亿坚戈，同比增长2.9%。此外，交付总面积达30.2万平方米的住房，同比增长2.7%。

报告期内，西哈州农业产值达1209亿坚戈，增长0.7%。此外，固定资产投资总额达2142亿坚戈，同比增长29.2%。工业生产额减少6.8%、采矿业减少6.9%、加工业减少12.8%、化工业增长1.5倍、冶金业增长11.8%。

【编译：小穆】