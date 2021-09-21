花滑运动员图尔森巴耶娃宣布退役

哈通社/努尔苏丹/9月21日 – 哈萨克斯坦著名花样滑冰运动员叶丽扎贝特·图尔森巴耶娃宣布结束运动员生涯，正式退役。

图尔森巴耶娃20日在自己的Instagram上公布了退役决定。她表示，背部的伤病带来的长期健康问题，是促使她做出这一决定的主要原因。她指出，伤情使她今年很长时间无法开展正常的训练。

运动员同时表示，退役并非结束，而是新的人生道路的开始。她将继续关注新人的培养教育，努力为对花样滑冰运动有兴趣的孩子们传授自己的经验和技巧，为哈萨克斯坦花样滑冰事业的发展贡献自己的力量。

叶丽扎贝特·图尔森巴耶娃出生于2000年2月14日。2011年开始，她成为了哈萨克斯坦国家队的成员，迄今在国家队中代表哈萨克斯坦参加了51次国际大赛。

叶丽扎贝特·图尔森巴耶娃是世界花样滑冰运动史上首位在成年国际大赛中成功完成四周跳的女子选手。

同时她也是哈萨克斯坦历史上首位进入世锦赛的花样滑冰女运动员。 此外，她还是四届洲际锦标赛、亚运会、青奥会、国际大运会的冠军。

包括在2019年的花样滑冰世锦赛中获得的银牌在内，职业生涯中，叶丽扎贝特共收获39枚奖牌，其中17枚金牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】