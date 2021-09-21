疫情形势稳定 哈萨克斯坦将放宽隔离限制措施

哈通社/努尔苏丹/9月21日--哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫21日主持召开新冠肺炎疫情防控跨部门委员会工作会议。

会议期间，卫生部部长阿列克谢·崔就全国疫情形势作出了工作汇报。据其介绍，过去两周全国新冠肺炎确诊病例和死亡率下降60%。

因此，新冠防控跨部门委员会做出了以下决定：

1. 自9月27日起，允许持有Ashyq健康二维码绿码人员组织参加各类活动。

2. 恢复和增加与16个国家之间的国际航班（俄罗斯、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、德国、马尔代夫、韩国、波兰、匈牙利、意大利、捷克共和国、斯里兰卡、中国、沙特阿拉伯、科威特和阿塞拜疆）。

3. 恢复对疫情形势稳定和疫苗接种率较高的30个国家公民的免签待遇（意大利、荷兰、法国、德国、西班牙、日本、美国、沙特阿拉伯、科威特、波兰、丹麦、智利、匈牙利、韩国、捷克、巴林、卡塔尔、摩纳哥、塞浦路斯、冰岛、芬兰、马耳他、瑞典、葡萄牙、列支敦士登、斯洛伐克、卢森堡、加拿大、新加坡、比利时）。

此外，副总理向各州政府下达工作指示，要求在机场、火车站和大型购物娱乐中心内继续增加疫苗接种点，以提高疫苗接种率。

【编译：阿依波塔】