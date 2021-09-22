工基发展部：哈萨克斯坦制造商已逐步融入全球价值链

哈通社/努尔苏丹/9月22日 —— 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长马拉特·哈拉巴耶夫22日在第九届全哈萨克斯坦机械制造业者论坛上表示，目前多家哈萨克斯坦企业在国际市场上成功的运营。

工基发展部副部长说：“机械制造业发展规划框架下，该领域增产5倍，2020年总产值达1.8万亿坚戈。机械制造业吸引的直接投资总额达630亿坚戈，同比增加3倍。今年1-7月，该领域实际规模指数为123%。其中，农机生产增加3倍、铁路机械生产增产45%、汽车制造增产35%。”

据他介绍，机械制造业出口额不断增长，报告期内的出口总额达6.42亿美元。

“机械产品出口种类不断增加，并向阿塞拜疆、塔吉克斯坦、阿联酋、土库曼斯坦和中国等国家出口。”哈拉巴耶夫说。

工基发展部副部长表示，哈萨克斯坦制造商已逐步融入全球价值链。

“目前，位于东哈州的silumin-vostok公司与法国施耐德电气正在联合生产配电设备，而乌斯卡曼钛镁厂和韩国浦项钢铁联合生产的钛合金产品出口至空中客车和罗尔斯·罗伊斯公司。此外，阿拉木图电风扇工厂计划向韩国LG公司出口商品。”他说。

【编译：小穆】