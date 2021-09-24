托卡耶夫总统在联合国粮食系统峰会上发表讲话

哈通社/努尔苏丹/9月24日 -- 当地时间23日，第76届联合国大会高级别会议周期间，联合国粮食系统视频峰会开幕。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席峰会并发表了讲话。

托卡耶夫在讲话中指出，当今最重要的任务之一是为粮食市场的可持续发展创造条件。总统表示，粮食系统涵盖了人类生存的方方面面，如自然需求、环境、经济和文化。

«作为全球粮食供应体系的主要参与国，哈萨克斯坦支持农业部门的绿色化和可持续发展。我国是生产小麦和面粉前十国之一，每年出口近700 万吨小麦。 即便遇到了市场环境的不利影响，我们的油籽出口量也已超过 100 万吨。 然而，粮食系统必须在经济、社会和环境方面具有可持续性。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦处于一个环境对农业生产影响严重的地区，极易受到干旱气候的影响，且水资源的40%依赖来自邻国的水供应。

«为了高效率地利用土地和水资源，我们采取了提升土地肥力、节水技术引进和供水系统数字化等措施。谈到可持续粮食系统，对许多国家而言，这一问题都和水资源外交直接相关。粮食系统所面临的问题与水资源管理、跨界河流利用等密切相关，这些都应直接反映在有关粮食系统的协议当中。»托卡耶夫总统说。

总统表示，由哈萨克斯坦发起成立的伊斯兰粮食安全组织至今已经发展成为了涵盖14亿人口、拥有36个成员国的国际性组织。

在该组织框架内，哈萨克斯坦每年向包括阿富汗人民在内的有需要的国家提供无偿的人道主义粮食援助。

托卡耶夫总统指出，国家之间应不断加强在农业技术、科学和创新领域的相互联系，并促进金融、投资、运输和物流的发展。

«联合国粮食及农业组织必须更加努力建设可持续的生态系统，以确保和维护全球粮食安全。我相信，此次峰会的召开，将有助于实现可持续发展的第二个关键目标，即消除饥饿，实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业。»托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】