哈萨克斯坦外交部长会见联合国秘书长等多位高官

哈通社/努尔苏丹/9月25日 – 在联合国第76届大会框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行了会晤。

会谈期间，联合国秘书长向哈萨克斯坦方面就其协助联合国在阿拉木图建立阿富汗援助机构远程办公室表示了感谢。

古特雷斯强调指出，哈萨克斯坦不仅是稳定的象征，更是多边主义的楷模。

«对联合国而言，哈萨克斯坦的这一决定，不仅仅只是一个帮助。哈国展现了有助于进一步发展联合国与哈国之间的良好关系的、真正的外交兄弟情谊精神。»古特雷斯说。

特列吾别尔德在会谈中向古特雷斯详细介绍了哈萨克斯坦总统托卡耶夫关于建立联合国国际生物安全机构的倡议。

当天，部长还与联合国副秘书长兼反恐怖主义办公室主任弗拉基米尔·沃龙科夫举行了会谈。双方就联合国为加强中亚地区应对阿富汗恐怖主义威胁的能力，而计划采取的技术援助方案等进行了讨论。

在与联合国政治事务部副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛的会晤中，双方讨论了确保全球和地区安全的措施。

部长还同联合国裁军事务副秘书长中满泉以及联合国主管全球传播事务的副秘书长梅利莎·弗莱明共同出席了在联合国总部举行的关于哈萨克斯坦的历史性决议——关闭塞梅核试验场的永久展览的开幕式，并捐赠了一份1991 年 8 月 29 日由首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署的总统令副本。

此外，哈萨克斯坦外长还会见了菲律宾外长特奥多罗·洛钦和塞浦路斯外长尼克斯·克里斯托杜利德斯，并与美国国际开发署署长萨曼塔·鲍尔进行了视频会谈。

【编译：木合塔尔·木拉提】