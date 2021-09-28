哈萨克斯坦接任突厥语国家议会大会主席国

哈通社/努尔苏丹/9月28日--突厥语国家议会大会理事会会议28日在哈萨克斯坦突厥斯坦市召开。会议期间，哈萨克斯坦接替阿塞拜疆，成为突厥语国家议会大会主席国。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林接受了国际组织的主席国职务，并指出，这对哈萨克斯坦来说是莫大荣誉和重大责任。

同时，尼格马图林向阿塞拜疆人民致以了衷心感谢。

«突厥议会会议上，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖、突厥语国家议会大会奠基人、突厥议会荣誉主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出了向国际组织转型目标。 «

在这方面，尼格马图林表示，预计将于11 月在伊斯坦布尔举行的突厥议会会议上各国元首会做出决定。如果做出这样的决定，他提议将议会的名称更改为突厥国家议会大会。

«未来一年内，我们将共同努力，保护组织的优良传统，并以进一步深化各国关系、加强议会间合作，扩大大会范围，并提高其国际声望为目标开展相关工作 。 « 他说。

值得一提的是，组织自成立以来，为加强合作、加强国家间联系、提升各国国际威望和确保地区安全作出了重大贡献。

28日召开的突厥语国家议会大会 第十届大会 邀请了乌兹别克斯坦出席全会。会议对组织的 10 年活动进行了评估，以及制定新的目标以改善议会领域的合作。

由哈萨克斯坦开国总统纳扎尔巴耶夫倡议成立的突厥语国家议会大会中，阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土耳其是正式成员，而匈牙利则具有观察员地位。

【编译：阿依波塔】