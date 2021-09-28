托卡耶夫：我们应加强突厥世界在国际舞台上的作用

哈通社/努尔苏丹/9月28日--突厥语国家议会大会（TURKPA）第十届大会28日在突厥斯坦市召开，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林宣读了国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺词。

总统在贺文中表示，突厥语国家议会大会是在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下成立的加强兄弟国家团结的权威组织。第十届大会在神圣的突厥斯坦市召开，这具有重要的象征意义。在突厥世界精神首都举行的本次会议，将为共同利益团结各国人民。“我们的国家都制定了伟大的目标，要应对新的挑战，就需要尽可能加强合作。我们必须增加合作潜力，并加强突厥世界在国际舞台上的作用。 ”

托卡耶夫指出，在全球和地区问题上保持共同立场尤为重要。

“突厥语国家议会大会在这项工作中具有重要地位。 我们的议会必须从突厥人民的完整性角度来看待每个问题。 我相信今天的会议将讨论这方面的想法和新的举措！ ” 总统在贺文中写道。

最后，总统祝愿突厥语国家议会大会（TURKPA）第十届大会取得丰硕成果，突厥民族增进团结共同发展。

【编译：阿依波塔】