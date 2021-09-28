政府总理会见巴什科尔托斯坦共和国首脑

哈通社/努尔苏丹/9月28日 – 哈萨克斯坦共和国政府总理阿斯哈尔·马明28日在首都努尔苏丹会见了到访的俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国首脑拉季·哈比罗夫。

会谈中，双方就进一步深化哈俄战略伙伴关系的合作现状和前景进行了讨论。

政府总理强调指出，哈萨克斯坦与巴什科尔托斯坦在经贸、投资、交通物流、能源、农业、产业合作等领域拥有巨大的合作潜力。

2021年1-7月，哈萨克斯坦与巴什科尔托斯坦的贸易额同比增长20.2%，达2亿美元左右。目前，双方正在研究开通努尔苏丹和乌法之间直航航班的可能性。

会谈期间，双方就进一步发展区域间合作问题，尤其是合理利用和保护扎伊赫河（乌拉尔河）跨界河流方面的合作深入交换了意见。





哈萨克斯坦政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫、生态地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫、能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫、农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫等列席会晤。

根据计划，哈比罗夫访问哈萨克斯坦期间，将分别会见哈国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫、参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、西哈州州长哈里·伊斯哈利耶夫，并将出席哈萨克斯坦-巴什科尔托斯坦商业论坛，以及参观阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和政府数字化办公中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】