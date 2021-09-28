“伟大草原之国金饰”展览在英国伦敦展出

哈通社/伦敦/9月28日 ——题为“伟大草原之国金饰”展览会在英国剑桥大学菲茨威廉博物馆展出。

值得一提的是，展览在哈萨克斯坦独立30周年框架下举行。

“伟大草原之国金饰”展会向英国民众展示约2500年前生活在中亚地区的帝王们的陪葬品（2.6万件金饰文物）。这些陵墓多数位于东哈州，如今那里被人们称为“帝王墓群”。通过对毕热勒古墓进行的考古工作，考古学家们发现仍保存完好且拥有2500年历史的古物。

“伟大草原之国金饰”展示品还包括当时的马具装饰品、“金人”以及现代技术也无法打造的黄金饰品、剑和匕首等物品。

菲茨威廉博物馆馆长卢克·西森 (Luke Syson)说：“举办该展览向英国和全世界展示哈萨克斯坦古老文化的独特机会。我认为，这是改写世界历史的重大历史事件。我相信，我们将通过研究这一神秘考古遗迹，获得更多的历史发现。”

东哈州与菲茨威廉博物馆之间很早前就建立了合作桥梁。哈萨克斯坦考古学家同英国同仁对国内多个陵墓进行了考古研究。剑桥大学麦克唐纳考古研究所科学家通过最新科技技术，取得了有效的考古研究结果。

展览英国主办人瑞贝卡·罗伯茨说：“我们将对文物进行微量分析，并通过现代显微镜研究古代萨克部落手工制作技术。”

据悉，这是萨克部落文物首次在欧洲国家展出。展览引起了当地和欧洲媒体和科学界的注意。

【编译：小穆】