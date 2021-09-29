总统国际合作事务特别代表对奥地利进行工作访问

哈通社/努尔苏丹/9月29日---哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫于9月27-28日对维也纳进行了工作访问，以加强哈萨克斯坦与国际组织的合作、加强伙伴关系，并与奥地利探讨双边合作问题。

访问期间，哈兹汉诺夫会见了欧安组织秘书长海尔格·施密德，联合国副秘书长、联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利，并与奥地利国会议员、联邦总统府官员和外交部代表举行了会谈。

会谈期间，特别代表指出，与国际组织开展有效和全面合作是哈萨克斯坦外交政策的战略重点。

联合国维也纳办事处总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利向哈萨克斯坦就在区域和国际层面与联合国毒品和犯罪问题办公室的合作和支持，以及在打击贩毒、犯罪、腐败和恐怖主义方面的积极工作表示了感谢 。同时，谈到了中亚地区禁毒信息协调中心在打击贩毒工作中的重要性。在签署的阿富汗及周边国家区域方案框架下，联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任打算近期访问中亚。

与海尔格·施密德举行的会晤期间，双方就国际议程的热点问题，以及与欧安组织的广泛双边合作交换了意见，包括进一步开发该地区的运输和过境潜力等。

叶尔詹·哈兹汉诺夫向秘书长介绍了通过哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议，正在进行的旨在促进民主的改革。 同时，双方指出了关注提高妇女的社会地位、气候变化和克服 COVID-19 大流行后果等问题的重要性。

双方强调，欧安组织所有参与国需要共同努力，稳定阿富汗局势，并向阿富汗人民提供援助。

欧安组织秘书长向哈萨克斯坦就对本组织工作的一贯支持表示了感谢。

此外，叶尔詹·哈兹汉诺夫还会见了奥地利议员代表—议会人权委员会成员。

奥地利议员代表对哈萨克斯坦政治改革的潜力表示了支持，并指出了在人权领域进行的改革的重要性。

特别代表指出，哈萨克斯坦愿意就广泛问题进行公开和建设性的对话，包括民主化、法治和人权，以及民间机构的发展问题。

与奥地利联邦总统府高级别代表，以及该国外交部领导层举行的会谈期间，双方就两国政治和经贸合作的现状与前景、国际议程上的热点问题、包括最近在阿富汗发生的事件，以及应对大流行的社会经济后果和气候变化等问题。

根据 9 月 22 日在努尔苏丹举行的哈萨克斯坦-奥地利政府间委员会会议结果，就执行所达成的协议、加强高级别和最高级别的治对话达成共识。

奥方表示，哈萨克斯坦是奥地利在中亚地区的主要合作伙伴，进一步加强两国合作的潜力巨大。

访问结束时，叶尔詹·哈兹汉诺夫接受了奥地利报纸Kronen-Zeitung的采访。 会谈中，特别代表谈到了哈萨克斯坦与外国合作伙伴的合作、全球和地区安全、国家进一步政治现代化、哈萨克斯坦QazVac疫苗的推广，以及疫苗接种护照的相互承认等热点问题。

【编译：阿依波塔】