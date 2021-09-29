阿斯塔纳汽车公司与中国奇瑞汽车国际公司签署合作协议

哈通社/努尔苏丹/9月29日--哈萨克斯坦阿斯塔纳汽车公司（Astana Motors）与中国奇瑞汽车国际公司签署合作协议，文件赋予阿斯塔纳汽车公司成为奇瑞汽车品牌在哈萨克斯坦的官方经销商权利。

签约仪式在阿拉木图（哈萨克斯坦）和芜湖（中国安徽）以电话会议形式举行。

阿斯塔纳汽车公司总经理贝克努尔·尼叶斯巴耶夫表示，欢迎世界知名的中国汽车品牌奇瑞进入哈萨克斯坦市场。 奇瑞汽车已经度过了技术发展的革命阶段，在创新领方面达到了令全球汽车行内人士刮目相看的程度。 “作为全球发展战略的一部分，我们应实施该公司在哈萨克斯坦的计划。 ”

奇瑞汽车国际公司总经理张贵兵表示，世界上选择奇瑞汽车的人越来越多。 哈萨克斯坦是中亚最具潜力的市场，而阿斯塔纳汽车公司是哈萨克斯坦领先的汽车企业，拥有专业的团队和丰富的经验。 “我们认为奇瑞与阿斯塔纳汽车公司的合作前景非常广阔，祝双边合作顺利。 ”

据了解，双方计划近期在努尔苏丹和阿拉木图开设奇瑞汽车经销店，并至2023 年将销售中心的数量增加到 17 个。

【编译：阿依波塔】