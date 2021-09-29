托卡耶夫总统会见阿塞拜疆国民议会议长

哈通社/努尔苏丹/9月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府会见到访的阿塞拜疆国民议会（议会下院）议长萨黑巴·加法罗娃。

会谈中，双方指出了两国之间的特殊合作关系。

托卡耶夫说：“近些年，两国之间的合作关系迅速发展。我一直同阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫保持着联系，并就两国之间的相互合作现状和前景交换意见。独立以来，双方有效推动了两国之间的合作。”

哈萨克斯坦总统指出，两国立法机构之间的对话得到了有效发展。

“近年来，议会外交逐渐得到了政治意义。突厥议会大会（TurkPA）今日召开的会议结果可以证明这一点。该大会取得了有效成果，并通过了重要的文件。”托卡耶夫说。

阿塞拜疆国民议会议长就托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并转达了阿塞拜疆总统阿利耶夫的诚挚问候。

“我们很高兴参与突厥议会大会工作。在哈萨克人民精神中心突厥斯坦的2天里，我亲眼目睹了在哪里开展的大型工作成果。我对看到的一切感到惊叹。阿塞拜疆和哈萨克斯坦是兄弟国家。我们有共同的突厥血缘，以及历史和传统。与此同时，两国是战略合作伙伴。»”加法罗娃说。

【编译：小穆】