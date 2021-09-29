中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:10, 29 9月 2021 | GMT +6

    托卡耶夫总统会见阿塞拜疆国民议会议长

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/9月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府会见到访的阿塞拜疆国民议会（议会下院）议长萨黑巴·加法罗娃。

    会谈中，双方指出了两国之间的特殊合作关系。

    托卡耶夫说：“近些年，两国之间的合作关系迅速发展。我一直同阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫保持着联系，并就两国之间的相互合作现状和前景交换意见。独立以来，双方有效推动了两国之间的合作。”

    哈萨克斯坦总统指出，两国立法机构之间的对话得到了有效发展。

    “近年来，议会外交逐渐得到了政治意义。突厥议会大会（TurkPA）今日召开的会议结果可以证明这一点。该大会取得了有效成果，并通过了重要的文件。”托卡耶夫说。

    阿塞拜疆国民议会议长就托卡耶夫总统的热情接待表示感谢，并转达了阿塞拜疆总统阿利耶夫的诚挚问候。

    “我们很高兴参与突厥议会大会工作。在哈萨克人民精神中心突厥斯坦的2天里，我亲眼目睹了在哪里开展的大型工作成果。我对看到的一切感到惊叹。阿塞拜疆和哈萨克斯坦是兄弟国家。我们有共同的突厥血缘，以及历史和传统。与此同时，两国是战略合作伙伴。»”加法罗娃说。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 阿塞拜疆 突厥 议会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!