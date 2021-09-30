塔什干举行哈萨克电影周

哈通社/努尔苏丹/9月30日 -- 塔什干«丝绸之路珍珠»电影节框架下举办了哈萨克电影周活动。

活动在乌兹别克斯坦国家戏剧院举行，历史题材佳片《通往母亲的路》成为了此次电影周的开幕电影。

哈萨克电影公司总裁、著名导演阿罕·萨塔耶夫在活动中发表了讲话。他表示，拥有悠久历史的塔什干电影节时隔24年再度举办，令人心潮澎湃。

萨塔耶夫还表示，在经历了长期的隔离之后，重新能够在这样盛大的电影节中与诸多同行相聚，是一件美好的事情。期待能与各国影人建立良好的合作。

哈萨克斯坦功勋艺术家努尔朱曼·俄合提姆巴耶夫则回忆了对塔什干电影节的会议，并向乌国家戏剧院赠送了哈萨克电影奠基人沙肯·艾玛托夫的作品集。

«我曾在 30 多年前来到这里。 当时，乌兹别克电影处于很高的水平。 但在90年代中期，电影业的发展令人遗憾的出现了停滞。 我拥有许多乌兹别克斯坦的演员朋友，他们中的大多数和我相熟。 因此，我曾对乌兹别克电影业的情况非常担忧，毕竟，电影是国家的名片。 今天我再次参加了电影节，我对乌兹别克斯坦电影业发生的巨大变化感到非常高兴。»他说。

在为期一周的哈萨克电影周活动期间，塔什干、安集延和费尔干纳的观众们，将能够有机会欣赏哈萨克斯坦的许多电影作品。其中包括了《通往母亲的路》、《神鹰》、《阙特勤》、《阿姆烈》、《只为你》、《遗志》、《马贼》以及《回归者》等。

【编译：木合塔尔·木拉提】