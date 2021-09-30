五人制足球世界杯半决赛 哈萨克斯坦将对阵葡萄牙

哈通社/努尔苏丹/9月30日 – 哈萨克斯坦国家队今晚将在五人制足球世界杯半决赛对阵葡萄牙队。

比赛将于首都时间23时举行，Qazsport频道将进行直播。

在此前的比赛过程当中，哈萨克斯坦先是分别以6：1和3：0击败了哥斯达黎加和立陶宛，1：1战平委内瑞拉，以小组第一身份进入1/8决赛圈。

随后，又连续击败了泰国（7：0）和伊朗（3：2），最近进入了4强。

而即将对阵的对手葡萄牙队同样一路凯歌。葡萄牙在小组赛中，击败了泰国（4：1）和所罗门群岛（7：0），战平摩洛哥（3：3），以第一名小组出线。

之后他又分别击败了塞尔维亚（4：3）和西班牙（4：2）。

在29日的首场半决赛中，阿根廷以2：1击败了巴西，晋级决赛。因此，哈萨克斯坦与葡萄牙两队当中的胜利者，将在决赛中面对阿根廷队。

这是葡萄牙第六次参加五人制足球世界杯，该国曾在2000年夺得世界杯季军。2018年，目前的这支葡萄牙队获得了欧洲冠军头衔。

哈萨克斯坦国家队在2000年和2016年曾两次进入世界杯决赛圈，当时分别支部16强和8强赛。今年是历史性的首次打入半决赛。

在2000年的世界杯赛上，哈萨克斯坦队曾在小组赛中2：6负于葡萄牙。

世界杯决赛将于10月3日举办。

【编译：木合塔尔·木拉提】