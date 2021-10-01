总统出席阿克托盖矿区第二选矿厂投产仪式

哈通社/努尔苏丹/10月1日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日对东哈州直属哈萨克阿克托盖矿产公司（KAZ Minerals Aktogay）的阿克托盖矿区进行工作视察，并出席阿克托盖矿区第二个选矿厂的投产仪式。

这使该矿区成为世界上最大的矿区之一。

视察期间，总统对哈萨克阿克托盖矿产公司的主要业绩，以及采矿过程进行了了解。

随后，国家元首正式批准新硫化物厂投产，并就选矿厂的投产向企业员工表示了祝贺。

总统指出，该项目具有战略意义，将为民族工业的发展注入新动力。

«正如我在国情咨文中指出，去年，在工业化的十周年之际，制造业对经济发展的贡献率首次超过采矿业，达到了13%。根据今年前8个月的结果，制造业增速一直保持在6%左右。工业化地图框架下，创造了 12000 个新工作岗位， 120 多个新项目投产。今年年底前，将通过《产业政策法》。总体而言，我们的任务是至2025年将制造业出口增长1.5倍，劳动生产率提高30%。为此，我们需要具备工业 4.0 要素并出口其产品的现代化企业，新的矿石加工厂完全符合以上要求。»他说。

总统指出，该公司员工为国家经济发展做出了重大贡献。

同时，国家元首谈到了启动新工厂的社会经济效益。

«能够增加加工产品的出口量，并创造 700 个新工作岗位。国家预算也将从税收中额外获得 8000 万美元。 该工厂将积极参与东哈州新社会设施的建设，改善教育和医疗机构的设备问题，这是企业社会责任的经典案例。»总统说道。

在这方面，托卡耶夫总统指出了企业的独特性，并对企业领导层的社会责任感给予了高度评价。

«在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的努力下，我国正在建设如此大型的工业设施，并且受到了世界工业界的关注，这也清楚地证明了企业的社会责任。我们感谢工厂管理层对社会和国内问题的特别关注。» 他说。

在国家工业和创新发展计划框架下，KAZ Minerals集团公司于 2017 年启动了一项扩大阿克托盖选矿厂项目。

第二工厂的投产将使矿石加工量从每年2500万吨增加到5000万吨。

总体而言，阿克托盖一期和阿克托盖二期项目的开发投资额达到了32亿美元。

从2022年起，该矿区计划生产铜19万吨，其中包括阴极铜2万吨。

该工厂共有3000名工作人员。

【编译：阿依波塔】