哈萨克斯坦获五人制世界杯殿军 被授予公平竞争奖

哈通社/努尔苏丹/10月4日 – 2021年国际足联室内五人足球世界杯最终决赛和季军争夺战10月3日在立陶宛首都维尔纽斯举行。

决赛在卫冕冠军阿根廷与欧洲劲旅葡萄牙之间举行，而此前在半决赛中落败的哈萨克斯坦和巴西则进行了对季军的争夺。

最终，葡萄牙对以2：1的比分击败卫冕冠军，历史上首次夺得五人制足球世界杯冠军。

而哈萨克斯坦则在比赛中，2：4负于巴西，最终取得了第四名。这也是哈萨克斯坦国家队在五人制足球世界杯赛事中的历史最好成绩。

巴西是五人制足球世界杯赛的连续5届冠军（1989, 1992, 1996, 2008, 2012）。

哈萨克斯坦国家队在2000年和2016年曾两次进入世界杯决赛圈，当时分别止步16强和8强赛。哈萨克斯坦还获得了本届世界杯赛«公平竞争奖»

在本届世界杯中，哈萨克斯坦国家队总计4胜2平1负，共打入24球。

分在A组的哈萨克斯坦先是分别以6：1和3：0击败了哥斯达黎加和立陶宛，1：1战平委内瑞拉，以小组第一身份进入1/8决赛圈。

随后，又连续击败了泰国（7：0）和伊朗（3：2）进入了4强。

在半决赛中，哈萨克斯坦与葡萄牙2：2战平，最终在点球大战中落败。

本届冠军葡萄牙曾六次参加五人制足球世界杯赛事，并在2000年获得季军。2018年，目前的这支葡萄牙队获得了欧洲冠军头衔。

2021年国际足联室内五人足球世界杯是第九届国际足联室内五人足球世界杯，原定于2020年9月12日至10月4日在立陶宛举行。但由于2019冠状病毒病疫情的爆发以及其在全世界的蔓延，本赛事被延期一年至2021年9月12日至10月3日进行。

【编译：木合塔尔·木拉提】