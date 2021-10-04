政府总理主持召开民生食品价格调控问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/10月4日 --据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明上周六（2日）在政府«数字化办公室»召开由相关政府部门和地方政府负责人参加的重要社会民生食品价格调控问题工作会议。

贸易和一体化部部长、农业部部长、央行副行长、竞争保护和发展署署长、努尔苏丹市市长、克孜勒奥尔达州州长、曼吉斯套州州长、阿克纠宾州州长等分别在会上进行了工作汇报。

据汇报，年初以来，哈萨克斯坦重要民生食品平均价格上涨9.6%，上周食品价格下降0.1个百分点。其中，巴甫洛达尔州、突厥斯坦州和东哈州上周食品价格降幅较大，价格涨幅较快的地区包括西哈州（+0.3%）和北哈州（+0.2%）。

为抑制重要社会民生食品价格持续上涨，哈农业部将于近期牵头制定统一的哈萨克斯坦重要社会民生食品生产者清单。未来，哈政府部门将在该清单基础上对特定商品的生产情况进行分析和监控，密切跟踪供需平衡情况和生产商财务状况。

为确保从生产者到商业网点和食品储备的供应链正常运转，政府建立了能够实现线上买卖的B2B交易平台。该平台将帮助生产商和社会企业按照市场规则进行在线交易。同时，确定了交易所交易的原则，市场参与者可以协商确定价格、品质、供货期和供货条件。

哈竞争保护和发展署已经发布68项食品降价通知、20项违反反垄断法规的通知，发起8起立案调查，处理88项反垄断申诉，对努尔苏丹市、库斯塔奈州、曼格斯套州、阿特劳州和西哈州35家违规加价的经营主体进行追责。

阿斯哈尔·马明在会上责成各地方政府监督商业网点和本国生产商之间签订长期供货合同，扩大«流通»计划融资和食品储备规模。

总理强调，采取系统性措施遏制重要社会民生食品价格上涨，有效实施一揽子反通胀应对措施具有重要意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】