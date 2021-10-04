欧洲理事会议员大会发表声明 支持哈萨克斯坦民主改革

哈通社/努尔苏丹/10月4日-- 欧洲理事会议员大会在9月30日召开的会议中通过了一份标题为《哈萨克斯坦的政治改革满足了该国公民的需求和愿望》的书面声明。

该宣言由立陶宛议员、欧洲理事会议员大会副主席莱玛·安德里基恩、议会主席团成员和主要政治团体领导人，以及来自德国、英国、荷兰、西班牙、意大利、立陶宛、波兰和芬兰的议员代表在内的共23名议员撰写。

欧洲议员在欧洲理事会议员大会官网上发布的旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二项任择议定书上，对哈萨克斯坦国家领导人的决定表示了支持。

这一决定符合欧洲理事会议员大会的价值观和原则。

«我们支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫在第 75 届联合国大会全体会议上发表的讲话，他在讲话指出了哈萨克斯坦在实现基本生命权和人的尊严方面的坚定立场。»宣言中写道。

欧洲委员会部长委员会于2019年4月4日批准的为期四年的«欧洲委员会与哈萨克斯坦睦邻友好合作的优先事项»计划框架下，指出了哈萨克斯坦是欧洲委员会的重要伙伴。

欧洲理事会议员大会通过的宣言证实了在哈萨克斯坦参议院（议会上院）代表团在斯特拉斯堡举行的会谈期间，欧洲代表对哈萨克斯坦民主改革的高度评价。

【编译：阿依波塔】