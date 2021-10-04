《中亚金书》在比什凯克出版 以三十种语言纪念突厥伟大诗人纳沃伊

哈通社/比什凯克/10月4日 – 为纪念中亚突厥政治家、诗人、东方文学七星之一的阿里希尔·纳沃伊诞辰580周年， «新声音»中亚作家和历史学家联盟于日前推出了一部纪念文集——《中亚金书》。

收录了世界30种语言创作的纪念作品的《中亚金书》日前在吉尔吉斯首都比什凯克出版发行。

哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯的作家协会，慕尼黑世界作家联盟，布达佩斯国际俄语作家联合会为该书的编撰和出版发行提供了鼎力支持。

包括穆赫塔尔·沙罕等56位哈萨克斯坦诗人的纪念作品被收录在了这本文集当中。

阿里希尔·纳沃伊（察合台语、波斯语：نظام‌الدین على‌شير هروی‎，1441年2月9日－1501年1月3日），中亚突厥语政治家、语言学家、画家、作家、诗人。他出生在帖木儿帝国后期首都赫拉特，年青时为当时帖木儿后王阿布勒－卡西姆·巴布尔·本·拜宋豁儿服务。

他最重要的事迹是提倡以察合台语写作，是中亚突厥语文学奠基人。1501年在赫拉特去世。

【编译：木合塔尔·木拉提】