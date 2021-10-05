政府总理会见法国阿尔斯通公司董事长

哈通社/努尔苏丹/10月5日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明5日会见法国阿尔斯通大型工程公司董事长亨利·普帕德-拉法基。

会谈期间，双方讨论了在铁路设备—电力机车和定向驱动器的生产和维修领域扩大合作的现状和前景。

会谈对提升阿尔斯通在哈萨克斯坦的零部件本地化生产水平问题给予了高度关注，计划至 2025 年提高至50%。

以货币计算，本地化生产每年将达到 50 亿坚。

同时，公司将培养700名哈萨克斯坦籍高级工程师，并参与哈萨克斯坦铁路基础设施数字化项目的实施。

阿尔斯通是世界领先的电力设备和轨道交通制造商之一。

阿尔斯通公司自 2010 年进入哈萨克斯坦市场以来，已向哈萨克斯坦经济投资超过1亿欧元，拥有 950 多名员工。

阿尔斯通公司在首都努尔苏丹有一家生产和维修电力机车的«电力机车装配厂»（EDS），在阿拉木图市有一家名为«KazElectroPrivod»的生产定向驱动器的合资企业和三个服务站及一个服务中心。

阿尔斯通是中亚和高加索地区唯一的电力机车和定向驱动器制造商，也是该地区铁路工业现代化计划的主要参与者。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席努尔兰·萨乌然巴耶夫出席本次会谈。

【编译：阿依波塔】