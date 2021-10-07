托卡耶夫总统在第十四届哈萨克斯坦能源欧亚论坛发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/10月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在世界能源周和第十四届哈萨克斯坦能源（KazEnergy）欧亚论坛全体会议上发表视频讲话。

哈萨克斯坦总统表示支持世界能源周在中亚地区首次举办，

“这周，全球90多个国家的领导人和重要人物在哈萨克斯坦齐聚一堂，并就即将在格拉斯哥举行的第26届全球年度气候峰会（COP26）前讨论了迄今取得的成就和我们对共同未来的愿景。”托卡耶夫说。

总统指出，哈方全力支持国际社会的气候变化应对措施和实现《巴黎协定》目标的努力。

哈萨克斯坦总统表示，全球发展以进入新的阶段。他指出，新的科技技术需要从固体燃料过渡至可再生能源、氢能和核能。

“我已向政府指示，截至2030年前将可再生能源在发电总量的占比例增至15%。目前，哈萨克斯坦新能源发电量达2千兆瓦。哈萨克斯坦确定了正确的目标。但是，不可能仅通过可再生能源实现碳中和目标。”托卡耶夫说。

总统指出，哈萨克斯坦政府正在制定一系列国家规划，以促进能源生产、能源效率、数字化和可持续经济增长等主要领域。

最后，托卡耶夫总统指出了论坛辩论会的重要性。他同时还表示，该论坛将为国际分析人士为讨论防止气候变化和当前趋势，以及制定预测和计划创造机会。

【编译：小穆】