著名演员多斯汗·卓勒扎克斯诺夫被授予«祖国»奖章

哈通社/阿拉木图/10月8日 – 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的指派，国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫10月8日在阿拉木图向哈萨克斯坦人民演员、两次国家奖获得者多斯汗·卓勒扎克斯诺夫颁发了«祖国»奖章。

托卡耶夫总统于7日签署了关于授予卓勒扎克斯诺夫«祖国»奖章的总统令，以表彰后者几十年来为哈萨克斯坦民族文化、电影工业和戏剧事业发展做出的突出贡献。

8日，在阿拉木图举行了隆重的授勋仪式，国务秘书、文体部长以及多位文化界知名人士出席活动。

国务秘书库谢尔巴耶夫在仪式上代表总统向卓勒扎克斯诺夫颁发了«祖国»奖章，并高度评价了后者在文化领域的卓越贡献。

仪式上，国务秘书还宣读了首任总统纳扎尔巴耶夫和哈萨克斯坦总统托卡耶夫就卓勒扎克斯诺夫70岁生日而写给演员的祝贺信。

多斯汗·卡利吾勒·卓勒扎克斯诺夫出生于1951年10月7日，1972年毕业于阿拉木图国家艺术学院（今哈萨克国立戏剧学院），同年成为哈萨克青少年戏剧团的演员，在随后的多年中逐步成为该戏剧团总经理。

作为一名演员，多斯汗·卓勒扎克斯诺夫在舞台上饰演了超过200多个著名的角色。此外，他还是广受赞誉的哈萨克民歌歌手和现代乐曲演奏家。

在电影艺术方面，他曾以编剧、导演和演员等不同身份，为哈萨克斯坦电影工业的发展作出了自己的贡献，在几十部影视作品当中出演角色。

哈萨克斯坦«祖国»奖章设立于1993年，主要颁发给在哈萨克斯坦共和国国家和公共事务、经济和社会、教育和文化、司法和军事、民主和社会进程发展过程中具有突出贡献的个人。

【编译：木合塔尔·木拉提】