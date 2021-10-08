总统会见亚洲开发银行行长

哈通社/努尔苏丹/10月8日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。

以视频形式举行的会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与亚洲开发银行的合作前景。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统就其当选为亚开行行长表示了祝贺，并对亚洲开发银行对哈萨克斯坦社会经济发展的贡献给予了高度评价。

«合作的27年期间，亚洲开发银行已向哈萨克斯坦经济投资约60亿美元，这笔资金意义重大，证明了我们合作的成功发展。我们高度重视双边合作，有意保持长期和互利的合作。»总统说。

会谈的重点内容之一是，哈萨克斯坦与亚洲开发银行 2022-2026 年伙伴关系新战略的制定。

«我相信亚开行新的哈萨克斯坦战略将充分考虑我们国家的优先事项和计划，以及新的治理模式、经济多元化和绿色经济增长、平衡地区发展、经贸合作和数字化等。»托卡耶夫总统说。

同时，哈萨克斯坦总统向亚洲开发银行行长介绍了哈萨克斯坦国内生产总值的增长、反通货膨胀措施、运输和物流基础设施的发展，以及对中小企业的支持措施。

浅川雅嗣对哈萨克斯坦的抗击疫情危机措施给予了积极评价。

«我了解哈萨克斯坦在抗击 COVID-19 大流行方面所做的努力，哈萨克斯坦政府正在采取行动和具体步骤，以遏制病毒的进一步传播。我们支持哈萨克斯坦政府为降低疫情对国家经济和国民生活的负面影响而采取的，占国内生产总值 9.5% 的一揽子反危机措施。»他说。

【编译：阿依波塔】