政府总理主持召开民生食品和燃油价格问题专项会议

哈通社/努尔苏丹/10月10日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9日在政府数字化办公室，召集中央各机构负责人，就民生食品和燃油价格问题召开专项会议。

会上，贸易部、农业部、工业部、能源部、国家石油天然气公司、竞争保护和发展署、努尔苏丹市、阿克托别州、克孜勒奥尔达州、卡拉干达州等相关负责人分别就当前的状况和正在实施的工作进行了汇报。

过去一周，国内民生食品价格上涨约0.2%。禽蛋价格上涨2.7%是影响食品价格的主要因素。各地区当中，禽蛋价格上涨幅度最大的是曼格斯套州、东哈州和阿克托别州。

根据«流通周转»方案，已在各地区采购分发总计16.77万吨民生食品储备。其中以面粉、土豆和糖占多数。政府各部分还增加了对葵花油、荞麦、牛肉、卷心菜的采购。为确保面包价格的稳定，还将通过协议方式采购低价小麦已保障储备量。

为确保柴油供应稳定，已经采取了相关措施，包括限制出口、增加产量以及进口等。

今年以来，全国共生产煤炭7800万吨。 根据2021-2022年公共事业需求和居民煤炭消费规划所需要的消费量约920万吨，其中公用事业280万吨，居民消费640万吨。 如今，各地政府以储备了 750 万吨煤炭，满足了公用事业部门 93.1% 的需求和居民消费需求的 76%。

竞争保护和发展署针对市场上的违规行为进行了通报和处罚，并正在开展针对油库、批发和零售供应商的监督检查。

总理在会上指示各地区继续加强粮食储备和«流通周转»计划的资金保障，坚决杜绝贸易主体的违规溢价行为，确保公共事务和民用煤炭的稳定供应。

总理还强调了通过系统性的工作，保障民生食品价格的稳定和有效实施一系列抗通胀措施的重要性。

【编译：木合塔尔·木拉提】