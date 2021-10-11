托卡耶夫总统会见斯洛伐克外交和欧洲事务部长伊万·科尔乔克

哈通社/努尔苏丹/10月11日-- 据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日会见斯洛伐克外交和欧洲事务部长伊万·科尔乔克。

双方讨论了旨在加强贸易、经济和投资合作的哈萨克斯坦-斯洛伐克关系前景，还讨论了与稳定阿富汗局势有关的区域安全问题。

托卡耶夫强调指出了科尔乔克此次访问哈萨克斯坦的重要性，表示此次会晤将为两国合作的发展注入新动力。

“ 您的访问恰逢哈萨克斯坦的历史性重要日子，再过两个月，我们将迎来独立的30 周年。明年，斯洛伐克也将迎来这一里程碑。 2019 年，我们在布拉迪斯拉发开设了大使馆，这表明我们有意在许多领域进行密切合作。”总统说。

同时，总统向科尔乔克简要介绍了哈萨克斯坦为抗击 COVID-19疫情所采取的措施、阿富汗局势的稳定，以及向该国提供的人道主义援助。

科尔乔克就总统的会见表示了感谢，并就即将到来的独立日表示了祝贺。

他表示，斯洛伐克领导人高度评价哈萨克斯坦总统在现代化建设中的领导作用，以及他为改善人民福祉和加强国家安全方面所做的工作。

最后，托卡耶夫总统转达了对斯洛伐克总统查普托娃的问候，并表示希望他明年对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：阿依波塔】