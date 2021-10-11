尼格马图林会见斯洛伐克外交和欧洲事务部长伊万·科尔乔克

哈通社/努尔苏丹/10月11日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林11日会见到访的斯洛伐克外交和欧洲事务部长伊万·科尔乔克。

尼格马图林表示，斯洛伐克是哈萨克斯坦的重要合作伙伴。建交多年来，两国建立了可靠的政治对话，并为发展经济贸易和人文合作创造了有利条件。

他指出，具体落实达成的所有协议，将有利于两国进一步开展富有成效的合作。

同时，议长向科尔乔克介绍了下院的立法工作，为国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的改革倡议提供的支持，以及旨在发展民间社会建立的法律框架相关工作。

尼格马图林指出，如今两国议会在欧洲安全与合作组织议会，以及欧洲委员会等组织框架下开展了积极合作。

伊万·科尔乔克表示，有意加强包括议会间关系等哈萨克斯坦和斯洛伐克之间的关系。此外，斯洛伐克外交部长就哈萨克斯坦独立30周年表示了祝贺。

他指出，哈萨克斯坦在现代化、人权和民间社会等方面处于中亚领先地位。

最后，双方表示，相信加强议会间对话将有助于发展哈萨克斯坦和斯洛伐克之间的互利合作。

【编译：阿依波塔】