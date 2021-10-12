亚信第六次外长会议召开 首任总统致贺

哈通社/努尔苏丹/10月12日 – 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向正在首都努尔苏丹市举行的亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第六次外长会议致贺信。

哈萨克斯坦外交部副部长阿汗·热赫梅图林在大会上宣读了首任总统的贺信。

哈萨克斯坦首任总统在贺信中强调指出，经过多年的发展，亚信会议已经成为了拉近亚洲国家政治互信、确保亚洲多元包容的安全与稳定的独特国际性组织。

纳扎尔巴耶夫表示，亚信会议凝聚了27个成员国，涵盖了亚洲90%的区域，拥有全球将近50%的人口，创造了国际社会一般的GDP，保障了全球经济的三分之二。

首任总统指出，至今亚信已经举行了5次峰会，建立了秘书处和办事机构，还成立了亚信青年委员会和亚信实业家委员会，在全球和地区层面上，与许多多边机构建立了稳定的联络关系，并拥有联合国大会观察员组织地位。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫强调，一系列新的国际组织的加入足以证明，亚信会议的影响力、作用和地缘范围也在不断增长当中。

«在亚洲相互协作与信任措施会议建立并开展工作的这些年里，我们身边的许多东西都发生了改变。可以看到，在全球出现霸权主义和冷战思维的当下，倡导伙伴、平等、相互合作原则的亚洲，正在成为世界重要的政治中心。»纳扎尔巴耶夫说。

亚洲相互协作与信任措施会议第六次外长会议12日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹以线上模式举行。

本次会议主题为：«后疫情时代亚洲的安全与可持续发展»。

与会各方代表团团长在会上围绕当前国际和地区形势、合作应对各类安全威胁与挑战、后疫情时代经济发展、亚信各领域合作等问题深入交换意见。

亚洲相互协作与信任措施会议是就亚洲地区安全问题进行对话与磋商的论坛，主要宗旨和目标是通过制定和落实多边信任措施，促进亚洲和平、安全与稳定。亚信根据哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议，于1993年成立， 目前拥有27个成员国、14个观察员。亚信秘书处设在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市。

【编译：木合塔尔·木拉提】