哈萨克斯坦总统会见出席亚信外长会议各国代表

哈通社/努尔苏丹/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在总统府会见出席亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第六次外长会议的各成员国代表。

托卡耶夫总统指出，亚信会议在哈萨克斯坦的倡议下成立。目前，亚信会议的地理范围和议程已扩大至大陆平台。他认为，亚信会议目前在促进和平、合作与发展方面协调亚洲国家的集体努力有着巨大的潜力。

总统向亚信会议各成员国和亚信会议秘书处对哈萨克斯坦履行轮值主席国期间提供的支持表示了感谢。

此外，哈萨克斯坦总统谈及亚信会议转型至国际组织和新冠疫情联合应对行动，并表示希望与会者支持他提出的提议。

“首先，我很荣幸的提名哈萨克斯坦首任总统、亚信会议奠基者努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为亚信智者委员会主席。其次，我提议哈萨克斯坦出任亚信会议2022-2024年轮值主席国。若哈萨克斯坦接任轮值主席国职务，我们承诺将利用新的授权加强集体努力，以完成亚信会议的良好使命。 ” 托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，亚信会议的主要任务是指在加强相互信任和防止冲突。他指出，制定更新的建立信任措施目录的工作已圆满完成。该文件包含流行病安全、公共卫生和制药、信息技术和打击恐怖主义等新的合作领域。

哈萨克斯坦总统还表示，当前的阿富汗局势是需要注重关注的问题。

“阿富汗局势的恢复对中亚5国非常重要。哈萨克斯坦的立场是明确的。我们需要更大的利益，而不是亚洲的大游戏。 ” 托卡耶夫说。

此外，哈萨克斯坦总统还谈及新冠疫情联合应对和气候变化问题。他还表示，哈方愿意通过提供QazVac新冠疫苗，为国际疫情防控工作做出贡献。

据悉，亚信会议第六次外长会议12日在首都努尔苏丹举行。巴林、白俄罗斯、印度、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国外长和以色列旅游部长，以及5个国际组织和15个国家外交使团代表出席了会议。

【编译：小穆】