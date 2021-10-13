托卡耶夫总统会见蒙古国外交部长巴特策策格

哈通社/努尔苏丹/10月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日在总统府会见到访的蒙古国外交部部长巴·巴特策策格。

会谈中，托卡耶夫总统指出了高速发展的哈萨克-蒙古双边合作关系。

«蒙古国是我们信任的战略合作伙伴。两国人民之间有着共同的历史。我们尊重蒙古人民和您的国家。贵国一直对我们的国际倡议提供支持，并在国际平台上开展了积极互动。我认为，我们应进一步加深双边合作。首先，这与经贸合作有着直接关系。其次，我们要注重关注交通运输领域的合作。»总统说。

哈萨克斯坦总统呼吁充分利用双边合作潜力。

«借此机会，我想感谢蒙古国政府对生活在该国的哈萨克族裔的尊重和关心。我希望我们在保护蒙古国哈萨克人的语言、文化和传统方面的密切合作将继续下去。这是贵国民族团结政策的成果。»托卡耶夫说。

巴特策策格感谢托卡耶夫总统的热情接待，并转达了蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫的热情问候。

«蒙古国和哈萨克斯坦是近邻。进一步推动与哈萨克斯坦之间的合作关系是我国外交政策优先方向。明年，两国将迎来建交30周年。»她说。

最后，哈萨克斯坦总统邀请蒙古国总统对哈萨克斯坦进行正式访问。他强调，蒙古国总统的访问将为双边合作关系的发展带来新的动力。

【编译：小穆】







