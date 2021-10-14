托卡耶夫总统主持召开最高欧亚经济委员会理事会视频会议

哈通社/努尔苏丹/10月14日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日主持召开了最高欧亚经济委员会理事会视频会议。

白俄罗斯总统卢卡申科、亚美尼亚总理帕西尼扬、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和俄罗斯总统普京，以及欧亚经济联盟观察员国领导人古巴总统卡内尔和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇出席会议，并发表讲话。

哈萨克斯坦总统指出，尽管在抗击新冠疫情工作中取得了有效成就，欧亚经济联盟各成员国的情况仍然复杂。他强调，新冠肺炎变种病毒和疫苗接种进度的缓慢仍然是焦点问题。

“哈萨克斯坦成功研发出了QazVac新冠疫苗，并在国内全面接种。目前，我们正在为在世卫组织注册开展相关工作当中。我们认为，在卡拉干达生产俄罗斯卫星-V疫苗项目是疫情期间有效联合合作的典范。我们应为克服疫情继续共同努力，在科技和制药业领域落实联合项目。若有必要，要在卫生和流行病领域协调相互行动。”总统说。

托卡耶夫表示，经济联盟各成员国经济逐步得到了恢复，但外部风险和不确定性仍然很高。

“根据欧亚经济委员会数据，今年上半年的GDP增长4.5%，接近9千亿美元。”他说。

哈萨克斯坦总统表示，有必要通过文件保障欧亚经济联盟成员国食品安全。

托卡耶夫说：“首先是食品安全问题。该问题在全球变得越来越重要。目前，全球每10人，也就是说超过7亿人口受到了粮食短缺影响。虽然，我国的情况要好得多，但是我们的市场已经感受到全球价格上涨的压力。问题的严重性将逐年增加。”

总统表示，为了应对这一问题，欧亚经济委员会与各成员国联合制定了保障食品安全的共同原则和方法草案。

“该文件旨在保障粮食供应和降低出现短缺风险，以及农工总合体中使用的材料和技术资源的进口替代的措施。考虑到这份文件的重要性，我提议在阿拉木图举行的会议上批准该文件。”托卡耶夫总统说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦始终重视产业合作。 他强调，该倡议是哈萨克斯坦履新轮值主席国职务期间的优先事项，并将继续积极推动该工作。

哈萨克斯坦总统表示，应进一步推动欧亚经济联盟成员国过境运输潜力的发展。

托卡耶夫总统说： “提高跨境运输动脉和物流枢纽的潜力也至关重要。欧亚经济联盟与‘一带一路’倡议的对接和现代物流基础设施的形成将显着加强联盟对世界贸易流动的经济影响。”

总统还指出，欧亚经济联盟成员国目前正在制定多项基础设施和交通运输项目。

“有效落实这些项目外，要在跨境运输服务提供优惠价格。我再次呼吁各成员国交通运输领域部门开展紧密合作。与此同时，经济委员会应全面分析各国交通运输线和该领域面临的壁垒，并为消除这些障碍提出建议。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，随着新冠疫情形势的逐步稳定，与第三国和其他盟国之间的合作变得越来越重要。

“但是，与以色列、埃及和印度之间的自贸协议谈判持续到了5-6年。此外，已超过2年时间对蒙古国印度尼西亚市场进行了分析。委员会应简化谈判进程，制定与其他国家之间的经贸合作方案。虽然，该工作受到了疫情的影响。但是，考虑到逐步走出了困难时期，应简化谈判进程。此外，积极加强与上合组织之间的合作至关重要。在这一方面，当前已迈出了重要的步骤。今年9月份，欧亚经济联盟与上合组织之间签署了相互谅解和合作备忘录。与此同时，要与新的经贸联盟和区域经济伙伴共同制定相互行动方案。 ”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统认为，欧亚经济联盟有关气候变化的议程表明其成员国对环境安全和全球碳中和发展目标的承诺。目前，哈萨克斯坦为履行《巴黎协定》正在制定减少温室气体排放的长期战略，并制定了到2060年碳中和目标方案。

考虑到欧亚经济联盟成员国的经济特征和结构，哈萨克斯坦总统呼吁在转型“绿色”经济领域开展积极合作和交流经验。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将尽一切努力实现欧亚经济联盟框架下的互利经济一体化的潜力。

根据会议结果，与会领导人批准了欧亚经济联盟进入原油和原油产品共同市场形成第二阶段的决定；气候问题声明；将重要商品清单与欧亚经济联盟对外经济活动通用商品命名法的更新版本进行协调决定。

最后，各成员国领导人就今年12月10日在阿拉木图市举行主题为“全球变化时期的经济一体化”的首届欧亚经济论坛达成了共识。

【编译：小穆】