哈通社/努尔苏丹/10月15日 – 哈萨克斯坦当选联合国人权理事会成员。

据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦在第76届联合国大会上成功当选联合国人权理事会成员，任期为2022年至2024年。

在担任人权理事会成员期间，哈萨克斯坦的优先事项包括促进性别平等和妇女赋权、废除死刑、对抗一切形式的歧视、保护宗教信仰自由、保障包容性和普及教育，以及确保COVID- 19大流行状态下的对人的尊严的尊重。

外交部指出，哈萨克斯坦多年来积极和负责任地参与旨在促进保护人权和自由领域的国际规范和标准的进程，是其能够当选联合国人权理事会成员的重要原因。

除哈萨克斯坦外，新当选的联合国人权理事会成员还包括美国、卢森堡、芬兰、立陶宛、黑山、阿根廷、洪都拉斯、巴拉圭、贝宁、喀麦隆、厄立特里亚、冈比亚、索马里、印度、马来西亚、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。

在此前，哈萨克斯坦曾与2013~2015年入选联合国人权理事会。

联合国人权理事会于2006年3月建立，其前身是联合国人权委员会。人权理事会是联合国主要人权机构，总部设在日内瓦。人权理事会共设47个席位，其中亚洲和非洲各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧占6席，西欧和其他地区占7席。联大每年改选1/3左右的人权理事会成员，理事会成员每届任期3年，最多可连任一次。连续两任后须间隔一年方可寻求新任期。

【编译：木合塔尔·木拉提】