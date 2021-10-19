绿色哈萨克斯坦国家项目包含了哪些内容？

哈通社/努尔苏丹/10月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日签署了关于批准10个国家项目清单的总统令。

在这10个国家项目当中，包括了«绿色哈萨克斯坦 « 项目。

«绿色哈萨克斯坦»国家项目包含了四个主要方向，旨在为人民创造舒适的生活环境，改善国家环境状况。

具体而言，«绿色哈萨克斯坦»国家项目工程的实施，将为人民创造良好的生活环境，改善国家环境状况，大力发展用于处理废物和循环利用的基础设施，改善湖泊水质，减少灌溉损失。

«绿色哈萨克斯坦»国家项目下的四个主要方向分别为：

·«清洁哈萨克斯坦»方向——旨在改善环境空气质量、废物管理和国家水体生态系统保护。

在这个方向上，计划在 5 年内将 16 家大型工业企业的排放量减少 20%。 计划安装8000多个固体废物分类收集容器，并将其份额和利用率从18%提高到34%。

此外，在水体生态系统保护方面，计划实施«锡尔河整治与咸海北部保护»二期工程。 将采取措施增加巴尔喀什湖流域河流的流量和容量。

·«节约哈萨克斯坦»方向—— 该方向工作将作为«通过提高用水效率进而提高生产力»任务的一部分，计划通过对 401 条运河河道的修缮重建，以及对 212 条运河实现数字化管理，将灌溉过程中的用水损失减少 4 立方公里。 根据国家项目的预期，将能够因此实现增加灌溉土地 60 万公顷的目标。

为创造更多灌溉水源，计划到 2025 年在阿克莫拉州、西哈州、江布尔州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州新建集水面积达 1.7 立方千米的9 个水库。

这一方向上还有一项重要的任务，即通过推动工业企业（特别是制造业）和公共部门设备的现代化改善，进一步提升能源利用率，减少浪费。

·«自然»方向——该方向的目标是实现20亿株树木的植树造林计划，确保树林持续增长率达到65%。此外还将包括恢复珍稀濒危动物数量的措施。

·«环境展望»方向——该方向的工作旨在提高国民的环境教育和文化水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】