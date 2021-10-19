托卡耶夫总统向沙特协商委员会主席授予二级“雪豹”勋章

哈通社/努尔苏丹/10月19日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日会见沙特阿拉伯协商委员会主席阿卜杜拉·阿勒·阿舍-谢赫。

总统表示，沙特阿拉伯是伊斯兰世界的可靠伙伴，也是最早承认哈萨克斯坦独立的阿拉伯国家之一。

“我们与沙特领导层保持着紧密联系。 8 月，在与王储穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特的电话交谈中达成了多项协议。 9 月，我会见了沙特投资部大臣哈立德·阿勒-法利赫，相信这些关系将推动两国之间的合作。 ” 他说。

会议讨论了双边经贸关系问题， 托卡耶夫总统呼吁沙特公司积极参与哈萨克斯坦的项目。

沙特阿拉伯协商委员会主席阿卜杜拉·阿勒·阿舍-谢赫对总统的会见表示了感谢，并表示他对哈萨克斯坦的访问取得了成功。

“很高兴来到兄弟般友好的哈萨克斯坦， 我们在议会层面举行了一系列富有成果的会议，这样的会议将拉近我们国家之间的距离。 我认为此类访问对于执行国家元首级别的决定很重要。 ” 他说。

此外，双方还讨论了增加两国贸易额相关问题。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向阿卜杜拉·阿勒·阿舍-谢赫授予了二级“雪豹 ” 勋章。

【编译：阿依波塔】