哈萨克斯坦计划成立首个雪豹繁育保护基地

哈通社/阿拉木图/10月20日 – 哈萨克斯坦计划在国际雪豹基金会（Snow leopard foundation）的协助下，于境内建立首个雪豹保护、疗养和繁育基地。

基金会计划从俄罗斯、中国和吉尔吉斯吸引相关领域专家协助开展繁育基地的建设。

根据计划，繁育基地将位于阿拉木图州伊犁-阿拉套国家公园内。目前基金会正在同国家公园就相关协议的细节问题进行讨论。

联合国开发计划署、联合国环境规划署和世界自然基金会 (WWF)也将深度参与到该项目当中。

考虑到俄罗斯方面在保护和增加高加索雪豹和阿穆尔虎种群数量方面的丰富经验，基金会打算与俄罗斯专家开展积极合作。

此外，基金会拟与中国著名企业家和慈善家马云洽谈合作，以讨论让中国专家加入以及实现长期合作的前景。

在世界自然基金会的协助下，新成立的雪豹繁育基地内将组建哈国首个研究雪豹的科学实验室。实验室将拥有独立的数据库，并为科研人员开发专门的应用程序。这将使得哈国针对雪豹生态系统的研究实现全面立体的系统化和数字化。

据哈萨克斯坦环境学家表示，当前我国境内的雪豹数量约为130-150只，主要在天山、阿拉套、塔尔巴哈泰、萨乌尔和阿勒泰等山区栖息。为时刻观察雪豹栖息情况，哈方相关部门在阿拉木图、突厥斯坦和东哈州自然保护区安装了290多个红外摄像机。

雪豹是国际濒危的猫科物种，当前全球数量尚不足4000只，主要分布在中亚高山区域，而且其种群数量还在进一步减少。雪豹属于食肉目、猫科，被称为«雪山之王»， 由于其终年在雪线附近和雪地间活动，故名«雪豹»。雪豹一般生活在海拔3000米以上的山里，很少出现在海拔较低的地方。

2013年10月23日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的第一届全球雪豹保护论坛上，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、中国、印度、蒙古国、阿富汗和巴基斯坦等十二个亚洲国家签署了关于保护这种难以捉摸的大型猫科动物的具有里程碑意义的《比什凯克宣言》。这些国家的代表共同见证和决定2015年为世界雪豹年。