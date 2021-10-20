总统视察杰兹卡兹甘市英才寄宿学校

哈通社/努尔苏丹/10月20日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日对卡拉干达州进行的工作视察框架下，访问杰兹卡兹甘市沃尔肯（Өркен）英才寄宿学校。

访问框架下，总统参观了配备现代设备的学校教室，并与师生们进行了交谈。

“科学和教育非常重要。在当今纷繁复杂的世界中，教育是最强大、最有效的工具。 受过教育的人可以克服一切困难。 因此，要成为国家的模范和优秀公民，国家的未来掌握在你们的手中。 ” 总统说

寄宿学校的学生们在历史地理专用教室学习有关乌勒套地区和萨热阿尔卡的历史和圣地相关知识，托卡耶夫总统指出了了解家乡和哈萨克历史的重要性。

这所可容纳 900 个学生的哈萨克语教学学校于 2020 年竣工。寄宿学校提供基于科学和数学专业方向的课程。

在教育模式的实施方面，已与卡拉干达国立大学、杰兹卡兹甘大学，以及杰兹卡兹甘市历史考古博物馆建立合作。

在对学校进行视察期间，总统对有关确保卡拉干达州优质教育指示的执行情况进行了了解。

当前，卡拉干达州约有20.6万名学生在499所学校学习，其中包括 21 318 名 一 年 级学生。计划在2022-2025年建设16所学校，以解决学校学位不足问题。其中，3所学校将以公私合作模式建立，1所为私立学校。

此外，相关人员向总统介绍了农村学校的现代化工作。今年，该地区对 166 所学校进行了修复工作。计划至 2025 年，对 299 所学校进行现代化改造。

为了确保学生的安全，卡拉干达州所有教育设施都安装了警报系统。

【编译：阿依波塔】