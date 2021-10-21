世界银行：提高疫苗接种率有利于中亚减贫

哈通社/努尔苏丹/10月21日 -- 界银行日前发布《克服疫情和贫困挑战的中亚》地区简报称，中亚国家减贫速度有望恢复到疫前水平。

报告称，中亚贫困率虽再次下降，但由于高通胀和低疫苗接种率，贫困人口和最脆弱群体正继续受到粮食供应不稳定和就业机会有限等因素影响，对中亚地区妇女尤为不利。

中亚国家正从疫情造成的冲击中恢复，但这一进程并不均衡。 劳务移民和跨境汇款成为吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦减贫的关键因素，上述国家正快速恢复到2019年的水平，但中亚地区尚未走上可持续减贫道路。

世行强调，在国家减贫政策的优先方向中，以下三方面非常关键：居民接种疫苗、提高就业率和工资、进一步发展社会援助计划以支持脆弱群体。

世行专家指出，在中短期内，支持劳动力市场复苏的政策必须包括在发展«绿色经济»框架下投资以创造就业机会，进一步改善私营经济增长条件和成立新的企业。仅增加就业并不能解决所有贫困问题，还需要建立保护最脆弱群体的可靠的社会保障制度。

此外，就像确保公平和广泛获取安全有效的疫苗一样，中亚国家需要采取紧急措施，消除人们对疫苗有效性的怀疑，因为这可能减缓减贫进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】