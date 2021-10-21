哈国家卫生医师发布辉瑞疫苗接种指南

哈通社/努尔苏丹/10月21日 – 哈萨克斯坦国家首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫发布了有关美国辉瑞（Pfizer）疫苗在哈国的接种指南。

用于预防2019冠病病毒的这款疫苗，将被用于为12岁以上青少年、孕妇（孕期16周至37周）、产后42天的哺乳期妇女提供接种。

指南中指出，疫苗接种前不会对进行抗体检测。对于曾感染冠状病毒并痊愈的人员，应在痊愈后的三个月以后接种疫苗。

指南同时要求各级卫生机构做好相应的接种工作准备，明确统计各地区需要接种辉瑞疫苗的人员数量，并针对性的安排好场所、车辆、设备等。

指南同时明确提出，各级卫生机构及地方当局，需切实做好宣传引导工作，与公众和未成年人的父母做好沟通和交流。

有鉴于辉瑞疫苗对储存和运输的特殊需求，各级卫生机构应与地方当局合作，建立专人负责机制，针对需接种人群准备情况、疫苗接种小组人员配置、疫苗在冷藏设备中的存储和运输状况、接种工作开展过程中对各类守则的遵守情况以及其他相关工作开阵评估和监督。

根据此前报道，哈萨克斯坦卫生部已经与辉瑞公司达成了在2021年年底前供应400万剂辉瑞疫苗的协议，并于9月1日为该款疫苗颁发了为期8个月的临时注册证书。

目前辉瑞疫苗是哈萨克斯坦境内唯一获准为未成年人和孕妇提供接种的2019冠状病毒疫苗。

哈萨克斯坦当前为公民提供五款用于预防2019冠状病毒的疫苗，分别是：俄罗斯卫星V、国产Qazvac、阿联酋产Hayat-Vax和中国 CoronoVac和Sinopharm疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】