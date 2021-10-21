托卡耶夫总统主持召开民族和睦大会理事会扩大会议

哈通社/努尔苏丹/10月21日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21主持召开民族和睦大会理事会扩大会议。

会议议程包括，加强民族间和谐的重要问题和大会面临的新挑战。

现代全球和地区挑战要求哈萨克斯坦人民进一步加强团结，多民族关系的国内模式正在成为抵御新威胁的盾牌。

会议期间，托卡耶夫总统表示，教育和科学部应认真研究世界各地的多语言经验。

«我们的毕业生应该融入哈萨克斯坦社会，他们需要提高竞争力。要做到这一点，他们必须掌握国语和母语，以及尽可能的掌握俄语。总的来说，多学几门语言对孩子们有好处。不能让他们仅限于一种语言，这样的话，我们会限制他们未来的发展和未来的团结，会剥夺他们的安全未来。因此，教育和科学部应该深入研究世界各地的多语言经验，并将其融入到我们的国家。 « 他说。

同时，总统指出，应尽可能的支持民间社会机构。他表示，新闻和社会发展部对民族间关系领域进行着系统的分析。 同时，该部将制定发生冲突时的有效应对方案。

在这方面，总统表示，这项工作需要借鉴民族和睦大会的经验。

«有必要尽最大可能支持民间社会机构，以加强和平与和谐。 相关部门领导将直接负责协调他们的活动。 在这方面不允许出现疏忽和错误， 每个人都应该牢记这一点。 « 总统说。

哈萨克斯坦民族和睦大会理事会由 76 名成员（以前是 72 名成员）组成。其中包括国家元首、总统府和首任总统办公室领导人、新闻和社会发展部部长、文化和体育部部长、教育和科学部部长，以及努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市市长及各州州长。同时，他们也是地方大会主席。值得一提的是，理事会的 10 名成员是议会下院（马吉利斯）议员，两名成员是议会上院（参议院 ） 议员。

关于哈萨克斯坦民族和睦大会

哈萨克斯坦民族和睦大会的历史与主权哈萨克斯坦形成的历史密不可分。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在庆祝国家独立一周年之际首次提出了成立该大会的想法。1992年12月，哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖提出了新的社会机构概念——一个非政府，非政治性的组织，解决在国家加强民族间和谐的任务。民族领袖在讲话中指出：«不只是一代哈萨克斯坦人创造了我们的主要财富—人民的友谊，需要每天倾听每一位人民、每一个民族的声音。正是因此必须将该论坛常态化，成立新的社会性机构——哈萨克斯坦民族和睦大会。»

几年后这样的机构成立了。1995年3月1日，签署了关于成立哈萨克斯坦民族和睦大会的法令，属于哈萨克斯坦总统直属咨询机构。1995年3月24日，民族领袖参加了哈萨克斯坦和睦大会第一次代表大会开幕式。

大会的成立一方面促进了在哈萨克斯坦共同生活的130多个民族每个民族的独特性，另一方面大家认识到：哈萨克斯坦所有居民是团结的人民，对国家命运负有共同责任。

2008年10月20日，通过了哈萨克斯坦共和国《哈萨克斯坦民族和睦大会法案》。法律确定了哈萨克斯坦民族和睦大会的地位、代表组成以及工作的组织。从此，哈萨克斯坦民族和睦大会成为了国家政治体系的正式组成部分。大会的所有决定对国家机构和民间社会机构均具有约束力。

【编译：阿依波塔】