总统：多民族结构是国家的福分

哈通社/努尔苏丹/10月21日--托卡耶夫总统在21日召开的哈萨克斯坦民族和睦大会理事会扩大会议上表示，必须对一切不利国家统一和团结的言论进行追究。

总统表示，会议的第六项问题是，有效开展大会的新闻工作。如今，电子媒体和社交网络已成为传播新闻的重要途径。 各地区领导人作为民族和睦大会地方大会负责人，应积极参与新闻传播工作。

在这方面，总统强调，大会成员要能够捍卫他们在媒体，包括社交媒体中的地位。

«必须对一切不利国家统一和团结的言论进行追究。 与大会活动相关的新闻工作必须明确协调，每一步都必须统一执行。»总统说。

同时，他指出，多民族结构是哈萨克斯坦的福分。

«哈萨克斯坦是多民族国家，这是众所周知的事实，也是命运给予我们的福分。不同的文化在我们国家共同发展，因此，我们的潜力在不断增长，团结也在进一步加强。我们必须弘扬爱国主义、相互尊重与和平。这不仅是国家的任务，也是所有公民的共同任务。民族团结是强国之本，我们必须将主权国家的宝贵财富遗传给子孙后代，相信大家将能够履行这一责任。»总统说道。

此外，总统下达了关于在突厥斯坦州建立新的友谊之家指示。

突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫表示，根据国家总统的指示，将在突厥斯坦建立新的友谊之家。

【编译：阿依波塔】