哈萨克斯坦和俄罗斯将进一步加强能源领域合作

哈通社/努尔苏丹/10月22日 – 据能源部消息，哈萨克斯坦能源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫在莫斯科与俄罗斯政府副总理亚历山大·诺瓦克举行了会晤。

在莫斯科举行的此次会晤上，双方均强调了当前哈俄两国之间在燃料-能源领域的高水平合作。会谈中，双方讨论了石油、石化、天然气和底土利用领域的问题。

此外，双方还围绕从本月开始向哈萨克斯坦增加供应俄罗斯柴油的问题进行了讨论。这将有利于稳定哈国内市场形势，减少柴油短缺带来的负面影响。

哈能源部长还谈到了北哈州和东哈州的天然气供应情况，并建议俄罗斯方面可根据自己的实际情况向这两个地区供应天然气。俄副总理表示，俄联邦政府愿就这一问题加强谈判进程，并将向有关部门和企业作出相关指示。

会上，双方还就在俄罗斯至中国的天然气供应管道沿线联合建设液化天然气加气站网络的问题达成了共识。双方一致认为，这条运输线路潜力巨大，将满足哈萨克斯坦工业企业和过境运输日益增长的燃料需求。

根据会议结果，双方表示有兴趣在现有和新的合作项目框架内加强双边关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】