哈土两国总统举行大范围会谈

哈通社/努尔苏丹/10月25日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日同土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行大范围会谈。

会谈中，托卡耶夫总统表示，他非常重视此次对对兄弟国土库曼斯坦的首次国事访问。

«此次行程具有特殊意义，也是将哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间的友好、睦邻关系和相互支持水平提高到一个全新的水平—以实现共同目标的重要一步。»总统说。

托卡耶夫总统强调了在两国独立30周年之际举行的此次会议的象征意义，并向土库曼斯坦人民致以了节日祝贺。

«哈萨克斯坦完全支持土库曼斯坦爱好和的平政策以及旨在进一步加强中亚地区和欧亚空间合作的倡议。土库曼斯坦的外交政策基于稳定的合作。我们支持土库曼斯坦作为联合国大会批准的中立国地位。土库曼斯坦近期成功举办了中亚国家领导人磋商会议，这无疑为中亚各国的合作注入了新的动力。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫还表示，经贸合作是哈土多边关系的核心。

«尽管受全球疫情影响，双边贸易大幅下滑，但今年前8个月的双边贸易增长超30%。当然，两国的合作潜力远未充分发掘，我们在能源、运输和物流、农业和工业方面的合作仍具有巨大潜力。»

同时，托卡耶夫总统表示支持土方提出的2022年在哈萨克斯坦举办土库曼斯坦文化日的提议。他指出，该活动将是两国在文化和精神领域合作的重要方向，保证了土库曼斯坦的人文艺术在哈萨克斯坦得到充分展示和宣传。

托卡耶夫总统还表示，哈萨克斯坦准备对土库曼斯坦增加总价超过1.3亿美元的60种商品的出口规模。他指出，两国在以市场价格增加农产品，特别是面粉和小麦的互利运输方面拥有巨大前景。在此之前，根据与土库曼斯坦之间达成的协议，哈萨克斯坦开始以可接受的价格向其出口小麦。

托卡耶夫政府在结束讲话时指出，会议期间讨论的所有问题在哈土合作关系中都具有特殊意义，并表示这是两国致力于睦邻友好和互利合作的光辉典范。

【编译：达娜】