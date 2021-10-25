哈土两国元首签署了一系列合作协议

哈通社/努尔苏丹/10月25日 —— 据总统府新闻局消息，正在对土库曼斯坦进行国事访问的托卡耶夫总统25日同土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，两国代表团签署了以下一系列合作协议：

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫的联合声明；

- 哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间的里海国界划分和捕鱼区域划分协议；

- 哈萨克斯坦与土库曼斯坦政府之间国界管理制度协议；

- 哈萨克斯坦与土库曼斯坦政府之间的民防、紧急情况预防和消除领域合作协议；

- 哈萨克斯坦与土库曼斯坦国防部之间的国防领域合作协议；

- 哈萨克斯坦财政部于土库曼斯坦海关之间的运输货物和交通工具信息交换协议；

- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部与土库曼斯坦国家电视、广播和影视委员会之间的建立合作关系备忘录；

- 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部与土库曼斯坦农业和环保部之间的环保合作相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与土库曼斯坦交通与通讯署之间的国际公路运输发展领域相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与土库曼斯坦交通与通讯署之间的货物和旅客运输及其过境领域相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部土库曼斯坦劳动和社会保障部之间的合作意向备忘录；

- 哈萨克斯坦农业部与土库曼斯坦农业和环境保护部之间的农业合作相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局与土库曼斯坦国家统计委员会之间的合作备忘录；

- 哈萨克斯坦文化和体育部与土库曼斯坦文化部之间的文化合作相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦贸易和一体化部与土库曼斯坦贸易和对外经济关系部之间的贸易合作相互谅解备忘录；

- 哈萨克斯坦国家铁路控股公司与土库曼斯坦铁路署之间的铁路和集装箱运输发展相互合作备忘录；

- 哈萨克斯坦总统直属国家管理学院与土库曼斯坦总统直属公务员学院之间的合作备忘录；

- 阿尔法拉比哈萨克国立大学与马赫图姆库里土库曼国立大学之间的相互谅解备忘录；

- 阿尔法拉比哈萨克国立大学与土库曼斯坦外交部国际关系学院之间的相互谅解备忘录；

- Jusan Mobile控股公司与土库曼电信公司之间在边境建设电缆过境点，以及连接通讯电缆的合作意向备忘录。

【编译：小穆】