哈萨克斯坦与土库曼斯坦总统召开联合新闻发布会

哈通社/阿什哈巴德/10月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫就双边会晤结果召开联合新闻发布会。

托卡耶夫总统指出，尽管在全球复杂形势背景下，哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间的战略合作关系在睦邻和相互支持精神得到了稳定发展。

哈萨克斯坦总统还谈及双边达成的共识，并指出了双方签署的边境划分协议的重要性。

“今天，我们签署了一系列重要文件，其中包括两国里海海域国界划分和边界管理制度政府间协议。就这样，我们完成了陆地和海域国界划分工作。这具有政治意义。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，两国在进一步提高双边贸易额有着巨大潜力。与此同时，双方在能源、交通运输、农业、工业和其他领域有着巨大合作前景。为此，两国政府将为进一步扩大双边贸易开展积极合作。

哈萨克斯坦总统指出，哈方愿意增加对土库曼斯坦的冶金、机械制造、石化、食品和制药产品，以及农业，其中面粉和小麦的出口量。

托卡耶夫表示，为了有效推动双边经济合作的发展，两国总统已向政府下达了尽快签署鼓励和保护引资协议的工作任务。他强调，天然气领域的相互有效合作将创造新的合作机遇。哈方愿意进一步增加土库曼斯坦天然气的进口量。

托卡耶夫总统表示，为充分发挥两国经贸合作潜力，哈萨克斯坦提议每年举办地区间合作论坛。

“该合作方式证明了其有效性。双方可在曼格斯套州和巴尔坎州边境建立汽车货物运输终端的边界自贸区。”他说。

哈萨克斯坦总统称，双方在会谈中就交通-过境运输相互合作前景进行了深入讨论。

“这一领域的主要任务是‘哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗’国际运输线的通行。我们指出了简化各自国家运输政策和改善对货物运输政策的重要性。里海沿岸港口城市阿克套、库鲁克和土库曼巴希之间有着巨大的交通运输合作潜力。”托卡耶夫说。

此外，哈萨克斯坦总统对土库曼斯坦总统提出的在哈拉布哈兹湾建立桥梁倡议表示了支持，并表示哈方愿意与土方联合落实该项目。

托卡耶夫表示，进一步加深人文领域相互合作是两国之间稳固和长期合作关系的保障。

哈萨克斯坦总统表示，双方在会谈中就区域热点问题深入交换了意见。

“我们就阿富汗局势进行了深入讨论，并一致认为应为加强该国的稳定与安全继续开展积极合作。”他说。

托卡耶夫指出，两国重申了在国际议程的共同立场。

最后，哈萨克斯坦总统表示相信今天的会谈结果将为进一步加强两国之间的传统友谊和睦邻合作，并将哈土两国合作伙伴关系提升至新的水平创造机会。

【编译：小穆】