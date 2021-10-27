哈萨克斯坦组建海外哈萨克语媒体联合会

哈通社/努尔苏丹/10月27日 – 海外哈萨克语媒体联合会27日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市宣告成立。

在联合会成立仪式上，哈萨克斯坦«同胞»基金会副总裁玛高亚·萨尔巴索夫表示，同胞基金的主要目的是加强全球哈萨克族裔之间的相互联系，而媒体在其中将发挥重要的作用。

27日的会议还确定了海外哈萨克语媒体联合会的工作方针和计划。

哈萨克斯坦参议院议员、社会功勋人士努尔托列·居苏普当选为联合会首任主席。

据统计，全球各国共有88家以哈萨克语言文字为主要载体的传媒机构开展新闻传播工作。组建海外哈萨克语媒体联合会的主要目的，便是扩大哈萨克语媒体的范围，为生活在世界各地的哈萨克族裔同胞能够更加方便的以自己的母语接收新闻信息创造良好条件。此外，建立这一组织，也将能够为哈萨克语的国际化发展带来有效的助益。

协会不仅将帮助海外哈萨克同胞了解哈萨克斯坦的各类信息，还将同时为哈萨克斯坦人民了解海外同胞的境况提供便利。同时，联合会的成立也将为哈萨克斯坦本国媒体与海外哈萨克语媒体之间的合作发展铺平道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】