近百万海外哈萨克族裔有意移民哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/10月27日 – 哈萨克斯坦«同胞»基金会副总裁玛高亚·萨尔巴索夫表示，接近100万生活在其他国家的哈萨克族同胞有回归历史祖国定居的意愿。

«根据哈萨克斯坦新闻和社会发展部的指示，我们的基金会开设了一个面向海外哈萨克族同胞的网站——Erulik.kz。该网站以哈萨克文（包括拉丁字母和旧体哈萨克文）和俄文发布各类信息。» 玛高亚·萨尔巴索夫说。

萨尔巴索夫表示，设立此类传媒机构的目的，是为所有有兴趣回归历史祖国生活工作的海外同胞提供尽可能全面的信息。

其中，与阿克莫拉州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州和东哈州等移民定居人数较多的地区有关的社会经济状况介绍最为丰富。

«通过这些信息，同胞们能够在选择定居点之前，就详细的了解相应地区的详细状况，包括道路、学校以及其他。»他说。

基金会副总裁还表示，根据基金会的统计，目前已经有接近100万生活在海外的哈萨克族同胞表达了移民哈萨克斯坦的想法。

«网站的日均访问量一直在不断增加，特别是来自中国、俄罗斯、伊朗、蒙古、乌兹别克斯坦、英国和德国的哈萨克族同胞访问最为积极。»他说。

同胞基金会副总裁指出，一旦大流行得到控制，国家之间的边境防控力度得到缓解，可以预见将会出现较为明显的移民潮。

值得一提的是，海外哈萨克语媒体联合会27日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市宣告成立。哈萨克斯坦参议院议员、社会功勋人士努尔托列•居苏普当选为联合会首任主席。

【编译：木合塔尔·木拉提】